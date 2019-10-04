Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы сегодняшнего эфира – о программе социально-экономического развития Псковской области, новом резиденте особой экономической зоны «Моглино» и развитии ситуации вокруг ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.