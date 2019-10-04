Общество

В Псковской области работает комиссия Общественной палаты России по развитию социально ориентированных НКО

В Псковскую область в понедельник, 7 октября, с рабочим визитом прибыла комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты Российской Федерации. Мероприятие проходит в рамках проекта «Галерея регионов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в состав делегации вошли семь представителей Общественной палаты России: председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, первый заместитель председателя Андрей Царев, члены Комиссии Игорь Галл-Савальский, Наталья Кирюхина, Светлана Уралова, ответственный секретарь комиссии Дарья Хлопотнова, эксперт Оксана Коротеева. От министерства финансов РФ в Псковскую область прибыла специалист-эксперт отдела методологии контрактных отношений и закупок Департамента правового регулирования бюджетных отношений Эльвира Ислямова. Ознакомиться с опытом региона в сфере НКО приехали 12 представителей Общественных палат регионов Северо-Запада России.

В период с 7 по 9 сентября члены комиссии, а также представители Общественной палаты Псковской области, исполнительной власти региона и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций проведут несколько круглых столов на тему волонтерства, создания ТОСов, помощи маломобильным гражданам, участия некоммерческого сектора в реализации национальных проектов. Запланированы посещения интеграционных мастерских для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца, проектного офиса «Команды 2018», Ресурсного центра для НКО Псковской области и квартир сопровождаемого проживания.

В последний день рабочего визита представители Общественной палаты России проведут два семинара. Один из них затронет тему «Современные возможности для развития СО НКО (обзор существующих механизмов участия СО НКО в оказании социальных услуг)», другой - «Информационная открытость НКО».

#РегионНКО («Галерея регионов») - проект, реализуемый Общественной палатой Российской Федерации с 2017 года. Его инициатором выступила комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО. В рамках проекта широкой общественности и экспертному сообществу представляются опыт и практики регионов по поддержке СО НКО, развитию социального предпринимательства и вовлечения СО НКО в оказание социальных услуг, а также уникальные социальные технологии, созданные в субъекте с участием, по инициативе или в интересах НКО или социальных предпринимателей.