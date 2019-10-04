Общество

Редколлегия работает сразу над 3 томами книги «Солдаты Победы»

В администрации Псковской области прошло очередное заседание редакционной коллегии по подготовке историко-документальной книги «Солдаты Победы» под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

На данный момент ведутся активные работы по подготовке к изданию 6-го тома книги. Он будет посвящен ветеранам и участникам Великой Отечественной войны Дновского района. На мероприятии с докладом выступили представители районной редколлегии, которые готовят рукопись издания. Докладчик отметил, что для выверки статей не всегда хватает первичных материалов, по которым можно достоверно восстановить боевой путь ветерана, но, тем не менее, работа идет. Областная редколлегия рекомендовала подготовить рукопись 6-го тома к декабрю, чтобы появилась возможность выпустить его в первом квартале 2020 года.

На заседании также выступили представители редколлегии Себежского района, которые ведут работу над 7-м томом издания. Сейчас продолжается сбор материалов. Уже сейчас готово 2 тыс 250 статей и более 900 фотографий, но во время изучения документов в государственном архиве Псковской области было найдено еще 500 наградных листов, которые предстоит изучить. Планируется, что рукопись будет готова в первом квартале 2020 года.

Также продолжается сбор информации о фронтовиках, которые проживали в Пскове. Участники городской редколлегии собирают первичные материалы. По их словам, предстоит большая, но очень интересная работа. Планируется, что издание о Пскове станет 8-м томом книги «Солдаты Победы».

Напомним, что работа над многотомником в Псковской области ведется шестой год подряд. За это время изданы пять томов книги «Солдаты Победы». В первые два тома вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый - ветеранам из Невельского района, пятый - участникам Великой Отечественной войны из Новосокольнического района. Всего в книгах увековечены имена более 5 тыс псковичей, которые вернулись домой с победой.

Экземпляры многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» находятся во всех библиотеках, музеях и архивах Псковской области, военкоматах и советах ветеранов, а также в главных книгохранилищах страны (Российской книжной палате, Центральном музее Вооруженных Сил, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе и других).