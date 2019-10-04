Общество

Минздрав допустил запрет вейпов в России через 2-3 года

Через 2-3 года в России могут запретить вейпы, если удастся собрать достаточно доказательств их смертельной опасности. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Алексей Киселев-Романов, пишет «Деловой Петербург».

«Я думаю, что в отдаленной перспективе — да. Но отдаленная перспектива — это 2-3 года», — сказал он.

По его словам, для этого необходимо собрать доказательную базу, которая убедительно подтвердит, что именно вейпы стали причиной недавних случаев смертей в США.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC) заявил, что число граждан страны, заболевших из-за вейпинга, превысило 1 тыс. человек. 18 из них умерли.

Согласно сообщению, речь идет о повреждениях легких, которые медики связывают с использованием вейпов. Причины заболевания до сих пор не установлены.