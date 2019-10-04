Общество

На территории Великих Лук прошла операция «Букет»

Полицейские вместе с народными дружинниками провели целый комплекс оперативно-профилактических мероприятий по различным направлениям деятельности. В них приняли участие около 70 сотрудников ОМВД России по городу Великие Луки, УМВД России по Псковской области, бойцов спецназа УКОН УМВД и дружинники. В результате предпринятых мер раскрыты два преступления и расследуются еще 6 противоправных деяний. Выявлены 107 административных правонарушений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки, участковые инспекторы полиции и инспекторы ПДН осуществили проверки 12 развлекательных заведений и 10 торговых точек. Представители отдела по вопросам миграции ОМВД установили факты нарушений миграционного законодательства и составили 4 административных протокола.

Сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Великие Луки в торговых павильонах на улицах Ботвина и Пушкина выявлен факт продажи спиртного без соответствующих документов. Из незаконного оборота изъято около 20 литров алкогольной продукции. А экипажи ОГИБДД организовали осмотр более двухсот транспортных средств. Дорожными полицейскими за различные нарушения составлен 41 административный протокол.