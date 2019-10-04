Общество

ВТБ примет участие в Международном жилищном конгрессе

ВТБ примет участие в работе Санкт-Петербургского Международного жилищного конгресса, а также представит участникам решения с использованием VR-технологии для подбора объекта недвижимости.

Одной из центральных тем жилищного конгресса станет ипотечное кредитование. В обсуждении актуальных вопросов рынка ипотеки в России примет участие Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ. Он выступит на пленарном заседании, которое будет посвящено реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Также спикер ВТБ примет участие в круглом столе «Ипотечный сервис: цифровые решения, маркетплейсы, тренды» и ответит на вопросы об инновациях в ипотечном бизнесе банка.

В рамках конгресса ВТБ представит решения с использованием VR-технологии для подбора объекта недвижимости. С помощью VR-ипотеки клиент сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилых комплексах застройщиков, аккредитованных ВТБ. В настоящее время сервис уже реализован в офисах банка в Москве, Екатеринбурге, Красноярске и Якутске и включает более 100 объектов недвижимости партнеров финансовой организации.

Санкт-Петербургский Международный жилищный конгресс, крупнейшее мероприятие в сфере недвижимости, в этом году соберет около 4000 профессионалов рынка из всех регионов России и 40 стран. В программе конгресса − около 400 мероприятий, в которых примут участие руководители банков, крупнейших девелоперских компаний и ведущих агентств недвижимости.

Жилищный конгресс пройдет с 7 по 11 октября. Программа и регистрация – на сайте www.spbcongress.ru