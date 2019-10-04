Общество

В России больше 60% медицинских учреждений перешли на электронные больничные

В России 62% медицинских учреждений перешли на оформление электронных больничных, сообщил председатель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим, передает РИА Новости.

«В целом по стране 62% медучреждений подключились. И мы считаем, что, наверное, благодаря Минздраву, их информационной системе... У нас проблема с медучреждениями фактически решена», - цитирует агентство его слова.

Контрольного срока перехода на электронный больничный у учреждений нет, добавил он. Необходимо учитывать, подключены ли больница или поликлиника к информационной системе для оказания услуг в электронном виде.

Кроме того, оформление больничного в электронном виде носит добровольный характер.