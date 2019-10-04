Общество

Круглый стол, посвященный ТОСам, проходит в Пскове

В офисе «Команды 2018» в Пскове начался круглый стол «Роль и место ТОСов города Пскова в развитии местного самоуправления и гражданского общества». Открыл мероприятие, посвященное территориальному общественному самоуправлению (ТОС), 7 октября замгубернатора Псковской области Николай Цветков.

«По инициативе Общественной палаты РФ, региональной Общественной палаты, мы открываем круглый стол, посвященный проблематике муниципальных образований в ходе функционирования, проблематике норм права, уставов, - отметил Николай Цветков. - Это мероприятие нужно для того, чтобы обсудить и выбрать, что, с помощью наших коллег из федеральной Общественной палаты, сможет рассматриваться на уровне федерального законодательства».

Также замгубернатора поблагодарил собравшихся за участие в мероприятии: представителей Общественной палаты РФ и прочих, кто поддерживает инициативу работы ТОСов. Среди представителей Общественной палаты РФ мероприятие посетили председатель и член комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова и Светлана Уралова.

Кроме того, Николай Цветков представил презентацию, с помощью которой рассказал, что первое псковское ТОС появилось в сентябре 2018 года. Спустя год количество этих общественных самоуправлений выросло до 44.

«В следующем сможем сделать и сопровождать 100 -120 ТОСов», - заключил замгубернатора.

Помимо этого, председатель комиссии Общественной палаты Псковской области по общественному контролю и взаимодействию с НКО Алексей Кириллов добавил, что 3 псковских ТОСа уже зарегистрированы как юридические лица.