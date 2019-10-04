Общество

В России снова начнут делать кальвадос

В России планируют возобновить в 2020 году производство крепкого яблочного напитка кальвадос, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника производственной лаборатории винзавода «Прасковейское» в Ставропольском крае Наталья Алимова.

По ее словам, на заводе раньше делали кальвадос, но около десяти лет назад перестали из-за ориентации на коньяк.

«По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году. <...> В России его больше никто не производит», - сказала Алимова.

Она добавила, что приобрести оборудование для первичной переработки яблок планируется уже в этом году. «К весне следующего года закончим монтаж и с лета начнем производство», - сказала собеседница.

Согласно технологии производства, 40-градусный кальвадос будут делать из яблок - вначале их перерабатывают в виноматериал, из которого затем получается кальвадосный дистиллят. Его закладывают в дубовые бочки и выдерживают не менее шести месяцев, описала начальник лаборатории.

На прилавках готовый кальвадос должен появиться в 2021 году.

«Первый выпуск будет шестимесячный на закупочном сырье, а потом планируем высадить свои яблони и доводить его до более высокой выдержки вплоть до марочных кальвадосов (от шести лет)», - сказала Алимова.

По ее словам, на заводе планируется производить около пяти тысяч декалитров кальвадоса в год с перспективой развития.