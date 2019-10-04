Общество

Марина Борисенкова о доступной среде без подводных камней

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка» с участием депутата Псковского областного Собрания, председателя Псковской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марины Борисенковой. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове она рассказала о ходе реализации проекта по формированию доступной среды в псковском регионе.

- Марина Эдуардовна, давайте начнем с простого вопроса (но, как оказывается, именно он самый сложный для ответственных лиц). Что же такое «Доступная среда»? Ведь это не только пандусы, которых стало достаточно много в Пскове.

- Для начала надо понять, для кого же создается доступная среда, и здесь получается обширный список. Это не только люди с инвалидностью, но и мамы с колясками, папы с детьми, пожилые люди, которым сложно передвигаться даже по ступенькам. Это люди, которые временно оказались в ситуации, когда не могут легко передвигаться. Кто-то хорошо сказал, что каждый человек находится по определению в статусе маломобильного гражданина примерно 70% своей жизни, потому что,когда он рождается, он не может полностью обслуживать себя, передвигаться самостоятельно. Чуть подрастая, ребенок тоже с трудом может открыть дверь, если ручка находится слишком высоко, включить свет, и если переходить уже в зрелый возраст, получается, что у людей много сложности по передвижению. Поэтому доступная среда - не только пандусы и лестницы. Это возможность входа в любое учреждение, возможность получить услугу даже если зрение стало вас подводить, чтоб вы и могли прочитать документы, которые вам предлагают это возможность пользоваться интернетом и заходить на сайты. Потому что не везде читаемый текст, не везде можно понять, куда дальше перейти, по какой ссылке. Это очень обширная тема.

- Который год мы имеем возможность с вами общаться и все больше анализировать, привлекать внимание к проблемам доступной среды. Меняется ли у людей мышление? Стали ли мы понимать, что это действительно необходимо всем нам в определенный период жизни? Власти в ответ на это реагируют больше, чем раньше?

- Мышление, отношение людей меняется, и отношение властей меняется, но до идеала нам еще очень далеко. Потому что у нас проблема в кадровом составе. Часто в каких-то учреждениях ставят ответственным за создание доступной среды человека, который в этом ничего не понимает. В общественной организации инвалидов есть лозунг, где говорится: «не делайте ничего для нас без нас». Потому что очень часто люди ошибаются, неправильно читают законодательство. Если кому-то при создании доступной среды кажется, что «ну подумаешь, лестницы не все одинаковые, поручни с нарушением», то на самом деле это важно - человеку с ослабленным зрением нужны все одинаковые ступеньки определенной формы. Ему нужен правильный поручень, чтоб он не споткнулся и понял, что ступеньки закончились и идет ровный пол. Людям, которые на колясках, нужны пониженные бордюрные камни, правильный наклон пандуса и сама его поверхность, потому что по скользкой поверхности ему будет передвигаться сложно и опасно. Мы понимаем, что надо отказываться от швеллеров — это такие рельсы на лестницах. Но бизнес-структуры все равно идут по более легкому пути, чаще создают видимость доступной среды, чем есть на самом деле.

- Я тоже заметила, что в некоторых псковских новостройках все еще вместо пандусов используются эти швеллера. На ваш взгляд, стараются ли застройщики следовать нормативам, на практике и делать, как правильно, или все равно стараются отойти от них? А, может, уже пора усовершенствовать и законодательство, как вам кажется?

- Если говорить о многоквартирных домах, то здесь все очень печально. Социально ориентированных собственников, которые строят эти дома, очень мало, а чаще они идут по пути экономии, не понимая, что они не бессмертны, жить вечно не будут и не всегда будут здоровы. Если смотреть со стороны, дома кажутся более менее доступными, но попасть туда для человека, передвигающегося на костылях или в инвалидном кресле, практически невозможно, потому что остаются узкие двери, пороги, дверные ручки, которыми невозможно воспользоваться, узкие лестничные проходы, неправильные лестничные ограждения. То есть внутри много нарушений. А если говорить о квартирах, то там остались и узкие двери в санузел и огромные пороги на балконы. Чтобы усовершенствовать законодательство, разговоры ведутся на самом высоком уровне. Все понимают, что вроде как пытаются делать что-то хорошее, но все время возникают какие-то подводные камни. И еще возникают вопросы к экспертизе проектов по жилищному строительству. Не совсем понятно, каким образом эксперты пропускают такие проекты с нарушениями.

- Безусловно, речь идет о том, чтобы все без исключения новостройки были приспособлены или изначально построены для людей с ограниченными возможностями. Я почему спрашиваю? В Пскове лет семь назад был опыт, когда в одном доме несколько квартир или этажей были приспособлены для людей ограниченными физическими возможностями. И, как потом выяснилось, квартиры были быстро ими проданы, попали в руки других людей, были переделаны. То есть опыт был не совсем удачный. Поэтому видимо надо правильно вести речь обо всех домах, которые строятся, а не о строительстве каких-то, извините, резерваций?

- Здесь тогда имеет смысл говорить об универсальном дизайне. В идеале жилье должно быть доступным не для инвалидов, а для всех граждан. Когда мама с ребенком выходит из квартиры, смотрит смс-сообщения, разговаривает с мужем и беспрепятственно выходит из дома и идет по тротуару до магазина - это просто здорово. То же самое можно сказать о пожилых людях и о детях. Поэтому надо говорить все-таки об универсальном дизайне, чтобы жилье было удобным и доступным для всех. И тогда нам не придется делить всех на людей с инвалидностью и без нее.

- Поговорили мы о жилье - идем на улицу. Сейчас мы, к счастью, наблюдаем, что идет ремонт улиц, тротуаров, реконструкция парков. На ваш взгляд, правильно ли они делаются с точки зрения маломобильных групп населения? Приглашают ли вас и ваших коллег на этапе начала строительства и приемки?

- К сожалению, такой практики у нас почти нет. Мы с трудом добились, чтобы те проекты, которые делает муниципалитет, согласовывались хотя бы с организациями инвалидов, и в этом смысле уже есть некий прогресс. Но согласовывают не все проекты, которые есть в городе. А на приемку объектов нас вообще никто не приглашает. Мы сами проверяем по своей инициативе какие-то улицы. Так было, например, с улицей Свердлова. Мы выезжали туда с представителями власти, застройщиками, представили перечень нарушений с указанием мест. А в итоге все это оказалось положено в долгий ящик. Мы мониторили кинозалы и кинотеатры - как коммерческие, так и те, что стоят на балансе у органов власти. Ситуация примерно та же. Нарушения, которые были нами обозначены, исправлять они не торопятся. Мы предлагали услуги по консультированию, чтоб сделать этот как можно правильнее и не затратно. Никакого ответа не последовало.

- Очень жаль. Надеюсь, со временем ситуацию удастся переломить. Вы упомянули о том, что небольшой прорыв наметился в отношениях с муниципалитетом. В тех проектах, которые попадают к вам в руки, выявляете ли вы какие-то нарушения? Подвергаются ли эти проекты корректировке?

- В нашей организации есть эксперты, которые обучены универсальному дизайну, законодательству и СНиПам по созданию доступной среды, и проектировщики, которые к нам приходили, часто возвращаются к нам вновь. Даже уже просто по своей инициативе. Мы не ставим палки в колеса, не заставляем делать что-то сверхъестественное. Получается конструктивный разговор, где мы рассказываем, почему нужно сделать так, и в проектах это чаще всего изменяется. Если по каким-то причинам проектировщик не может этого сделать, мы ищем другие варианты, и чаще всего, когда мы работаем в связке, получается все более менее благополучно. Есть еще один нюанс. После проектировщика на объекте работает подрядчик. И часто он считает, что легче сделать так, как он считает нужным, и возникает нарушение. А чтобы проконтролировать объект уже на стадии сдачи, надо обязательно включать людей с инвалидностью, но пока таких механизмов не отработано.

- А на федеральном уровне эту тему кто-то поднимает? Общественники, например.

- К сожалению, нет. Пока эта тема не поднимается, потом что каждый должен заниматься своим делом. Общественники — это общественный контроль, а должен быть немного другой контроль, чтобы люди с определенным образованием могли бы прийти и проверить тот или иной объект.

- Марина Эдуардовна, вернемся к обсуждению ситуации с наличием или отсутствием достаточного количества пандусов в нашем городе. Особенно бросается в глаза спектр вариаций на тему пандусов в первых этажах, где располагаются магазин, кафешки, аптеки и так далее. Зачастую пандус имеет такую крутизну и невероятность конструкции, что они больше напоминают американские горки. Ваш глаз наметан, вы уже невооруженным глазом можете определить, что этот пандус по высоте соответствует норме, а этот нет.

- Да, таких пандусов и входных групп очень много. Чтобы человеку беспрепятственно зайти в помещение, человеку нужно преодолеть не только пандус, но и дверь, решетку перед дверью. Также нужны безопасные поручни. А если взять категорию слепых граждан, то еще и тактильные направляющие. Коммерческий сектор пытается исполнить закон, но так, чтобы это было бюджетно. Отсюда идут и не нормативные углы наклона пандусов, травмоопасные поручни. К сожалению, они не задумываются о том, что есть нормы, где четко прописано: если объект несет угрозу здоровью, то это штрафы. А у нас просто не было такой практики. Мы ее в принципе и не приемлем — чтобы сразу идти через прокуратуру и суд, через наказание заставить человека оборудовать доступную среду. Но очень хочется, чтобы они задумывались о том, что их родители, знакомые, дети будут пользоваться их объектами и могут получить травмы, передвигаясь по таким пандусам-горкам.

- Одного наличия пандуса - есть он или нет — не достаточно. Тут надо, чтобы все было по стандарту. Или органы государственной и муниципальной власти этим не занимаются и смотрят только на наличие или отсутствие пандуса?

- Я так понимаю, коммерсанты приобретают помещения в собственность и больше всего страхуются по созданию доступности не от органов исполнительной власти, потому что они не контролируют всех собственников объекта, а от пожарных и других органов, которые участвуют в приемке объектов. Поэтому ими и создается просто видимость: «Мы же создали. Ну, неправильно. Но создали же? И штрафовать нас вроде как и не за что особо». Но они, конечно, заблуждаются. Потому что есть нормативы, и прокуратура очень хорошо о них знает, и если туда будут обращения, то прокуратура, вообще-то, долго не разговаривает. Она выписывает предписание о том, чтобы сделать правильно.

- Вы упомянули, что у вас нет практики жесткого общения, принуждения к созданию доступной среды. А как вы тогда ведете диалог с разными организациями? Как вы им объясняете и популяризируете, или вы ждете, что кто-то поможет вам жестче вести себя в этом направлении?

- Мы предлагаем свои консультационные услуги, чтобы рассказать и показать, как нужно сделать правильно. Но на данный момент пока лишь немногие предприятия и организации готовы вкладывать дополнительные средства, чтобы обеспечить людям с инвалидностью доступ в их учреждения. Это грустно, но нас, активных людей с инвалидностью и имеющих сертификаты, становится все больше, и я думаю, что если совсем никак не будет получаться, то придется уже применять какие-то меры наказания более радикального характера.

- Помимо пандусов есть еще и подъемники для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. И они по-прежнему остаются очень дорогой штукой.

- Дело не только в том, что они дорогие, но и в том, что техника имеет свойство ломаться. И если ты берешь на себя его установку, то должен взять на себя обязательство по его техническому обслуживанию. Плюс они постоянно требуют дополнительных вложений. Это электричество, специально обученный человек, который помогает инвалиду подняться или спуститься. А если говорить о перспективах установки таких подъемников в многоквартирных домах, то возникает ситуация, когда не все собственники «за». Они, опять же, не хотят нести дополнительную нагрузку. Я знаю, что подготовлено обращение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, чтобы оборудовать дома подъемными устройствами для людей-инвалидов и поставить их на баланс муниципалитетов, чтобы обеспечить возможность выхода маломобильных граждан из дома. Но это пока только в планах. Как всегда, живем надеждой что это реализуется в ближайшем будущем.

- И, опять же, такого рода подъемники могли бы быть установлены на этапе строительства домов.

- Я больше за пандусы и правильные входные группы. Было бы идеально, чтоб это был универсальный дизайн, чтобы это все исправлялось сразу рельефом местности, чтобы нам не городить «крокодилов и бегемотов» у подъездов. Но если выбирать между подъемником и пандусом, то я больше приемлю пандусы. Они проще, легче, намного комфортнее во время чрезвычайных ситуаций — по пандусу может спуститься больше народа, чем на подъемнике. А подъемное устройство вообще может перегородить выход или стать нерабочим, если отключат электричество.

- Марина Эдуардовна, когда мы говорим о доступной среде, по большей части ведем речь о людях с нарушением опорно-двигательного аппарата, а тема слепых и глухих как-то проходит вскользь. Мало кто учитывает их потребности, и в нашем городе тоже. Отразите, пожалуйста, потребности этих людей.

- Такая тенденция идет по всей стране и во всем мире. Каждая категория людей с инвалидностью требует определенных технических средств. Наше общество глухих долгое время борется за то, чтобы появилась сурдострока на телевизионных программах. Они с удовольствием смотрят и новости, и фильмы но не всегда могут понять, о чем там речь. Для людей с нарушением зрения обязательно нужны бордюрные камни, чтобы они могли ориентироваться. Причем, при Советском Союзе у нас не было тактильной плитки повсеместно. Люди с нарушением зрения хорошо ориентируются по бордюру, который идет вдоль тротуара. Знаю, что в зарубежных странах приспосабливают не сам город для человека с нарушением зрения, а готовят человека с нарушением зрения, чтобы он передвигался по городу. Но мы-то прекрасно понимаем, что тогда у нас город должен быть комплексно оборудован, чтобы не было так, что человек идет по улице Калинина - там одни тактильные плитки и бордюрные камни, а потом переходит на другую улицу, и там будет все совершенно по-другому. Именно комплексный подход может решить эту проблему. То, что у нас в городе и области появились новые архитекторы, дает надежду, что обеспечении доступной среды в Пскове и области будет единообразным.

- А какие в Пскове самые приспособленные с точки зрения доступной среды общественные территории вы можете назвать, а какие, по-прежнему, оставляют желать лучшего?

- Лидируют у нас супермаркеты, там доступность обеспечивается. На втором месте, наверное, объекты социальной инфраструктуры — поликлиники. Здесь стараются создавать доступность. Третья поликлиника полностью доступна практически для всех категорий граждан. На последнем месте многоквартирные дома. Самое обидное, что если человек оказался в сложной ситуации, став инвалидом, то теперь он даже не может обменять свою квартиру на более доступную.

- Если говорить о микрорайонах города, какие наиболее приспособлены с точки зрения доступной среды?

- Запсковье совершенно не приспособлено. Новое строительство, которое там ведется, еще больше усугубляет ситуацию. На Завеличье ситуация лучше. Наиболее стараются привести в порядок все-таки центр города. По центральным улицам передвигаться можно практически беспрепятственно.

- Что касается центра города. Там территории одна за другой попадают под масштабную реконструкцию на средства федерального бюджета. И, по большому счету, мы должны говорить о том, что эти территории будут идеальны. Насколько это так на самом деле? Действительно ли их реконструкция удачна?

- Нет, к сожалению. Можно сказать, что эти объекты надо рассматривать точечно. Есть места, где все практически идеально, а есть места, которые надо переделывать быстро и качественно, потому что там нарушено все, что только можно.

- Боюсь даже спрашивать вас про Любятово и Кресты? Там какой век?

- Даже сложно ответить, какой век. Там нет практически ничего. Это районы, не доступные для людей с инвалидностью.

- Вы сказали, что наиболее приспособленными с точки зрения доступной среды являются гипермаркеты. А учреждения культуры?

- Здесь 50 на 50. Если в театр мы еще можем попасть, то филармония для нас доступна процентов на 30. Там нам оказывают ситуативную помощь, помогают всегда - если человек захочет, он обязательно попадет на концерт, но очень хочется себя чувствовать себя независимым человеком, чтобы выйти из дома нарядным, с хорошим настроением прийти, беспрепятственно добраться до концертной площадки. Но всегда надеюсь, что все изменится в лучшую сторону.