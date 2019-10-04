Общество

Мастер-класс по развитию креативности прошел в Псковском молодежном центре

В минувшую пятницу, 4 октября, в Псковском городском молодежном центре состоялся мастер-класс по развитию креативности. Тренинг был организован в рамках литературного конкурса «Чернильница» и его посетило 27 псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ,

В рамках мастер-класса участники узнали много полезных советов на тему развития креативности. В частности, попробовали в действии мнемотехнику - искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание.

Тренинг провела заместитель директора Молодежного центра, кандидат социологических наук Олеся Назарой.