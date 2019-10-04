Общество

Анна Кутузова официально назначена руководителем УФНС России по Псковской области

Приказом Минфина России Анна Кутузова официально назначена на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

О ее назначении сообщил коллективу управления, а также зачитал приказ министра финансов России начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Северо-западному федеральному округу Владимир Васильев, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Он отметил, что в настоящее время Управление, в котором сложился профессиональный и ответственный коллектив, стабильно выполняет поставленные перед налоговой службой задачи по направлениям основной деятельности, наполняя необходимыми средствами бюджеты всех уровней.

Владимир Васильев подчеркнул, что Анна Кутузова обладает огромным опытом и профессионализмом для того, чтобы удержать высокую планку работы Управления.

Добавим, что Анна Кутузова родилась в Хабаровске, выросла в Псковской области. Проработала в налоговых органах непрерывно более 25 лет, начиная с должности старшего государственного налогового инспектора и заканчивая должностью начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области.

За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу награждена благодарностью руководителя ФНС России, почетной грамотой Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области, почетной грамотой администрации Псковской области, знаком отличия «Отличник ФНС России», почетной грамотой УФНС России по Псковской области, знаком отличия «Почетный работник ФНС России».