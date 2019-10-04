Общество

В России в июле 2021 года планируется провести сельскохозяйственную микроперепись

В России с 1 по 30 июля 2021 года планируется провести сельскохозяйственную микроперепись. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минэкономразвития и размещенном на портале нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

Согласно проекту, перепись должна охватить не менее 30% объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Согласно пояснительной записке к проекту, цель наблюдения - формирование официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве для разработки прогноза развития сельского хозяйства и мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

В записке отмечается, что выборочное федеральное статистическое наблюдение проводится не позднее чем через пять лет после очередной сельскохозяйственной переписи.

Ответственным за подготовку и проведение микропереписи будет Росстат. Итоги переписи должны быть подведены в IV квартале 2021 года, опубликованы - до конца IV квартала 2022 года.