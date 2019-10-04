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Общество

Профактивисты Псковской области обсудили наиболее острые социальные вопросы в рамках Всероссийской акции «За достойный труд!»

07.10.2019 17:35|ПсковКомментариев: 0

7 октября в большом зале Псковского облсовпрофа состоялось расширенное совещание профсоюзного актива Псковской области в рамках Всероссийской акции «За достойный труд!», традиционного проходящей во Всемирный день действий профсоюзов. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий, председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов напомнил, что различные акции проходят сегодня более, чем в 130 странах мира, в России профсоюзные активисты говорят о безопасных условиях труда, о необходимости роста заработной платы и социальных выплат. Он пригласил участников совещания к открытой дискуссии по острым социальным вопросам, и первым взял слово заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич. В своем выступлении он сосредоточился на контексте, в котором во всем мире проходит День действий. По мнению профсоюзного деятеля, после событий конца XX века не только в России, но и во всем мире произошла «реставрация капитализма», основными хозяевами жизни стали не трудящиеся, а транснациональные компании. «Сегодня мы говорим о необходимости сплотиться, выступить с заявлениями о своих правах и требованиях достойной заработной платы – достойной для жизни, для воспитания последующих поколений… Члены профсоюзов должны четко и ясно заявить: мы знаем, сколько стоит наш труд. И мы готовы помогать нашему государству в условиях действия санкций, если государство будет помогать трудящимся в противостоянии транснациональным корпорациям. В этот день мы с трудящимися всего мира выступаем за достойную заработную плату, за достойный труд», — сказал Андрей Хришкевич.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Наталья Васильева в своем выступлении затронула вопрос разницы в заработных платах сотрудников пожарных частей и спасательных отрядов федерального подчинения и их коллег, оплата труда которых производится за счет средств регионального бюджета. «На протяжении 10 лет ЦК профсоюза госучреждений ведет работу над разрешением этой проблемы, областная организация профсоюза подключилась к ней 8 лет назад после коллективного обращения подразделений 6 пожарных частей области. За это период нам удалось добиться повышения заработной платы этой категории сотрудников, но не ее приравнивания к зарплатам федеральных сотрудников», — отметила Наталья Васильева. Она напомнила, что мониторинг зарплат региональных и федеральных сотрудников пожарных частей и спасательных отрядов ведется четыре раза в год, чтобы видеть эту разницу. «Федеральные пожарные части расположены на федеральной трассе или в таких муниципальных образованиях как Дедовичи, где действует Псковская ГРЭС. Но больше 25 пожарных частей являются региональными», — уточнила председатель обкома профсоюза работников госучреждений. Она также обратила внимание, что для региональных сотрудников пожарных частей и спасотрядов остается нерешенным вопрос со льготной пенсией: если федеральные сотрудники имеет право выйти на пенсию в 50 лет при 25-летнем стаже, то региональные такой льготы не имеют. «При постепенном повышении пенсионного возраста мы через несколько лет придём к тому, что у нас появятся пожарные в возрасте 58 и старше 60 лет. При том, что эта работа связана с высокими физическими и психо-эмоциональными нагрузками, санаторно-курортного обеспечения у областных спасателей также нет в отличие от федеральных», — отметила Наталья Васильева. Профсоюз пытался внести соответствующей законодательную инициативу через сайт Российской общественной инициативы, но  100 тысяч подписей, необходимые для рассмотрения инициативы Госдумой, не были собраны. Наталья Васильева заявила, что этот вопрос будет внесен в региональную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. «Мы будем требовать рассмотрения этого вопроса. Я думаю никому не надо объяснять, насколько важен и тяжел труд данной категории работников», — заключила Наталья Васильева.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов заявил, что профсоюз подтверждает твердую приверженность избранному X  съездом ФНПР курсу борьбы за справедливое общество, где гарантированно право каждого на достойную жизнь, занятость, защиту от бедности, культурное и духовное развитие. Главным вызовом и угрозой устойчивому существованию жилищно-коммунального комплекса Игорь Иванов назвал заявления правительственных чиновников о ликвидации ГУПов и МУПов, что может привести к приходу частного капитала в отрасль, от которой зависят все граждане. «Профсоюз продолжит убеждать власти, что общественный, надлежащим образом финансируемый сектор качественных и доступных населению жилищно-коммунальных услуг, услуг общественного пассажирского транспорта, оказываемых профессиональными кадрами, должен служить противовесом социально безответственному частному бизнесу, зачастую заинтересованному лишь в извлечении прибыли, должен быть хорошей основой для повышения благосостояния народа, преодоления бедности, безработицы, смягчения чудовищного социального расслоения в российском обществе», — сказал Игорь Иванов.

Лидер регионального профсоюзного движения Ульяна Михайлова в своем выступлении пояснила собравшимся профсоюзным активистам, что в настоящее время она, находясь в отпуске по уходу за ребенком, выполняет правозащитную общественную функцию на безвозмездной основе. Профсоюзный лидер заметила, что решение обойтись 7 октября без митингов и пикетов считает плохим решением, за последние 10 лет это происходит лишь второй раз. Тем не менее, на сегодня в регионе есть все отрицательные социально-экономические явления, которые можно проследить по уровню реальных доходов населения, уровню льгот работников бюджетной сферы, состоянию реального сектора экономике, долгам по заработной плате. «Реальное снижение доходов населения в России происходит на протяжение последних 5 лет. Реальный уровень пенсионных доходов населения после пенсионной реформы снизился на 1,3%. Экономического роста на территории РФ, по оценке профильного министерства, нет и не предвидится. Уровень закредитованности населения превышает возможность населения их платить. На территории региона уровень заработной платы падает катастрофически. Псковская область уже на 75 месте по уровню заработных плат, а были год назад на 71-м. Реально располагаемые денежные доходы снизились на 0,5% только по официальной статистике», — подчеркнула Ульяна Михайлова. По ее словам, судя по программе социально-экономического развития Псковской области количество рабочих мест на территории региона не увеличится и налоговые поступления увеличатся пока минимально. «Нельзя сказать, что данная программа сдержит отрицательные явления социальные явления на территории Псковской области. И мы не увидели в ней оснований для надежд на стимулирования роста заработной платы и увеличение работоспособного населения на территории региона», — считает профсоюзный лидер.

Ульяна Михайлова подчеркнула, что с точки зрения социальной обстановке в Псковской области осложнились те острые социальные явления, которые обсуждались профсоюзами на протяжении последних пяти лет. «У профсоюзной системы на сегодня нет оснований сказать, что переговорный процесс дает положительный социальный результат. Возможно,  мы неправильно ставим вопросы перед социальными партнерами, возможно, поставив их, не готовы поддерживать во всех других направлениях профсоюзной работы. Мы направили в членские организации предложения о формировании дополнительной повестки для региональной трехсторонней комиссии. Но сегодня работа в рамках комиссии ведется достаточно сдержанно», — сказала Ульяна Михайлова, напомнив, на каком сложном фоне идет эта деятельность – с учетом внешних обстоятельств и внутренних противоречий. «Я призываю вас к единству, призываю убрать страх перед правом делать социальные публичные заявления, перед популяризацией работы Псковского облсовпрофа. Наша организация нуждается в хороших совместных профсоюзных действиях: если мы не можем выйти на митинге, нужно выстраивать переговорную кампанию; если мы не видим возможности решить вопрос на региональном уровне, нужно обращаться на федеральный уровень. Ничего не делать точно нельзя и молчать в такой ситуации также неприемлемо», — заключила Ульяна Михайлова.

В финале совещания собравшиеся обсудили резолюцию, в которой потребовали: «От Правительства РФ — прекратить действия, ухудшающие социально-экономическое положение населения! Обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации в части повышения благосостояния работающего населения, не допуская искусственного занижения целевых показателей по заработной плате и махинаций с методиками подсчета средней заработной платы! От органов власти в центре и на местах — безусловного выполнения национальных целей и стратегических задач нашей страны, поставленных в Указе Президента России в мае 2018 года». Принято решение резолюцию доработать, в целом же она принята практически единогласно с двумя воздержавшимся.

Источник: Псковская Лента Новостей
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