Общество

Стартует фестиваль-конкурс студенческих и любительских театров России

С 11 октября по 15 октября состоится межрегиональный этап фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России. Мероприятие проводится в рамках Года театра. Межрегиональный отборочный этап по Центральному и Северо-Западному Федеральным округам пройдет в Костроме. Прием заявок - до 5 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Цель фестиваля-конкурса — поддержка, развитие и совершенствование студенческого и любительского театрального движения в Российской Федерации.



В рамках этого масштабного события десятки студенческих и любительских театров смогут показать свои спектакли в регионах России, Москве и Санкт-Петербурге. В результате конкурса экспертным советом будут выявлены наиболее интересные студенческие и любительские театры страны. Для сотни наиболее талантливых представителей творческих профессий: театральных коллективов, актеров, режиссеров, журналистов, фотографов и драматургов, отбор которых состоится по всей России, будет проведена обширная образовательная программа.



Наиболее ожидаемыми результатами фестиваля станет популяризация студенческого и любительского театрального искусства, развитие межкультурной коммуникации между театрами России, обмен опытом и поддержка театральных коллективов и специалистов, повышение их профессионального уровня.

Планируется организация специальной внеконкурсной программы с показом спектаклей инклюзивных театров. Это отдельное и значимое направление любительского театра. Предложение связано с важной социальной миссией, которую несут эти театры, создавая спектакли с людьми с особенностями развития, в том числе незрячими, слабослышащими, аутистами.



Фестиваль конкурс проводится по двум направлениям: студенческие театры и любительские театры.



Возраст участников от 18 лет. Участники представляют на фестиваль-конкурс один полноценный законченный спектакль продолжительностью не более 90 минут. В фестивале-конкурсе студенческие спектакли театральных учебных заведений не участвуют. Коллектив может заявить на фестиваль-конкурс только один спектакль.



Участие в фестивале-конкурсе бесплатное.



Подробная информация о фестивале, форма заявки и другая информация - на сайте события.