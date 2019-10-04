Общество

Путин увеличил зарплату президента России и премьера

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет увеличен размер зарплаты президента РФ и председателя правительства страны с 1 октября на 4,3%. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС.

Кроме того, отдельными указами на аналогичную величину проиндексированы размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое. «Да, плановая индексация», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.