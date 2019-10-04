Общество

Питомцев реабилитационного центра для диких животных угостят михайловскими яблоками

Шестьдесят мешков яблок из усадебных садов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» доставлены в Ленинградскую область, в деревню Рапполово, где расположен Карантинный центр помощи диким животным «Велес», на сегодняшний день не имеющий аналогов в России. Здесь содержатся нуждающиеся в помощи медведи, в том числе гималайские, а также лисы, волки, рыси, лоси, еноты, совы и многие другие звери и птицы, попавшие в беду, часто искалеченные по вине человека. Как сообщается на сайте учреждения, центр имеет государственную аттестацию, но работает благодаря помощи волонтеров и пожертвованиям частных и юридических лиц. Не редкость - исходящие от «Велеса» призывы о помощи, иногда экзотические, как, например, собрать ягель для оленей.

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, письмо с просьбой помочь животным в Пушкинский заповедник прислала волонтер центра Анастасия Никитина. Яблоки для питомцев «Велеса» были собраны сотрудниками службы музейных территорий и службы музейных лесов и парков в ходе внеочередной экологической и благотворительной акции «Для братьев наших меньших», приуроченной ко Всемирному дню защиты животных (World Animal Day).

Напомним, что сейчас в усадебных садах музея-заповедника «Михайловское» выращивают более сорока сортов яблок, как культивировавшихся в пушкинское время, так и современной селекции.