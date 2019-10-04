Общество

Более 430 детей погибли в этом году в России во время летнего отдыха

В России в этом году во время летнего отдыха погибли 436 детей. Подавляющее большинство случаев приходятся на неорганизованный отдых, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в РФ.

«По данным мониторинга уполномоченных, в период неорганизованного летнего отдыха погибло 426 детей, по разным причинам пострадали 7 786 несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

Еще 10 детей погибли за время организованного отдыха этим летом, говорится в релизе. В детских лагерях совершено 45 преступлений, 224 раза дети совершали из них побеги.

Кроме того, на учет в комиссию по делам несовершеннолетних поставлено 13 тысяч 126 несовершеннолетних, 7042 совершили правонарушения, 2 928 – преступления, 3 157 находились в розыске.

Директор департамента министерства просвещения Игорь Михеев заявил в ходе подведения итогов летней оздоровительной кампании, что в 2019 году было организовано 533 тысячи различных активностей, форм кратковременной или малой занятости, в которых в общей сложности приняли участие более 14 миллионов детей.