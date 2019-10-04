Общество

54 человека погибли на пожарах в Псковской области за 9 месяцев

За 9 месяцев 2019 года на территории Псковской области зарегистрирован 5271 пожар, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 72 млн. 312 тыс. рублей. На пожарах погибло 54 человек, из них 3 ребенка. Травмы получил 51 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 4707 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 206 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 191 случай; поджоги – 95 случаев; на транспорте – 44 случая; прочие причины – 28 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1773 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 42 млн. 470 тыс. рублей, погибло 15 человек.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 3498 пожаров, материальный ущерб от которых составил 29 млн. 841 тыс. рублей. На пожарах погибло 39 человек, из них два человека в нетрезвом виде.

За 9 месяцев 2019 года в жилом секторе зарегистрировано 1286 пожаров с прямым материальным ущербом 57 млн. 697 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 54 человека или 100% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 820 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 187 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 181 случая; поджоги – 67 случаев.

За 9 месяцев 2019 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 505 строений (в прошлом году – 337, увеличение на 49,85%); 4779,8 тыс. кв. м площадей (в прошлом году – 23,3, увеличение в 205,1 раза); 34 единиц автотранспорта (29, увеличение на 17,24%).

На пожарах спасено 758 человек; материальных ценностей на сумму 179 млн. 986 тыс. рублей; 1194 строения и 34 единицы автотранспорта.