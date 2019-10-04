Общество

Средняя зарплата инженера-робототехника в Пскове составляет 50 000 рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-робототехников в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, инженер-робототехник в Пскове в среднем получает 50 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 74 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 56 000 рублей, Великий Новгород - 50 000 рублей, Смоленск - 50 000 рублей, Ленинградская область - 61 000 рублей в месяц.