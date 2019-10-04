Общество

Большинство родителей заинтересовано в профориентации детей

Более половины трудоустроенных родителей хотели бы, чтобы их работодатели проводили профориентационные мероприятия для детей. Среди российских компаний профориентацией подрастающего поколения занимается лишь каждая одиннадцатая. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил 500 работодателей и 1600 работающих родителей из всех округов России о профориентационной работе с детьми.

Мероприятия по профориентации проводят 9% отечественных компаний. 22% подобной работы не ведут, но хотели бы ввести такую практику. Почти половина компаний не заинтересована в проведении мероприятий по профориентации для детей сотрудников (47%).

По данным Superjob, лишь 4% работающих родителей говорят о том, что на их предприятиях есть программы профориентации для детей. Чаще всего российские работодатели организуют для детей экскурсии в офис или на производства, а также Дни открытых дверей. 56% сотрудников заинтересованы в подобных мероприятиях, однако их работодатели не занимаются профориентацией подрастающего поколения.

Superjob рекомендует серьезно отнестись к профориентации детей. И у нас есть готовое решение. Ваш ребенок учится в 9 классе и ему скоро предстоит сделать выбор: продолжить свое обучение в школе или пойти в колледж? Или же вы уже на пороге 11 класса и нужно определиться с выбором профессии, а он ничего не хочет и говорит, что ему все равно? А может, он мечтает стать блогером, а в вашей семье все потомственные врачи или юристы? Курс от SuperJob «Ты решаешь, кем быть!» поможет вашему ребенку выбрать направление своей будущей профессиональной деятельности. Мы ждем ваших детей в возрасте 13-16 лет.