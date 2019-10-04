Общество

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил личный состав и ветеранов спецподразделений с Днем СОБР

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав и ветеранов спецподразделений с Днем СОБР.

«Товарищи офицеры, уважаемые ветераны!



От руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации горячо и сердечно поздравляю весь личный состав и ветеранов специальных подразделений с профессиональным праздником - Днем СОБР Росгвардии.



Ваша служба связана с большим риском, ответственностью и требует невероятных сил и энергии. Ради спокойствия и благополучия людей вам порой приходится жертвовать интересами своих близких, днем и ночью спешить на помощь тем, кто в ней нуждается. Быть всегда там, где опасней и труднее. Находиться, в прямом смысле этого слова, на передовом рубеже борьбы с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом.



Вы достойно выполняете сложнейшие задачи по предупреждению и пресечению преступлений, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности, оберегаете мир и покой граждан. Для вас это не просто служебная обязанность, а призвание и священный долг. Благодарю Вас за это!



Особую признательность выражаю ветеранам спецподразделений. Вы заложили бесценные традиции боевого братства, объединяющие всех, кто когда-либо служил в СОБР. Многие из вас ведут активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, служат для подрастающего поколения достойным примером верности присяге, стойкости и взаимовыручки.



Подразделениями накоплен значительный опыт проведения различных оперативно-боевых мероприятий. В отрядах проходят службу специалисты высочайшего класса, готовые в любой обстановке действовать грамотно, надежно и эффективно, с полной мобилизацией и самоотдачей.



В истории СОБР немало ярких, героических страниц. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач, 37 спецназовцев удостоены высокого звания Героя России, 28 из них - посмертно. Мы всегда будем помнить и чтить память наших товарищей.



Сегодня, как и десятилетия назад, специальные отряды быстрого реагирования Росгвардии по-прежнему являются острым мечом государства для тех, кто посягает на закон, на безопасность страны и ее граждан.



Уверен, что нынешнее поколение офицеров спецподразделений будет держать высокую планку, честно и преданно служить Отчизне.



Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!» - говорится в тексте поздравления.