Общество

Псков присоединился к Всемирной декаде подписки

С 3 по 13 октября проходит осенняя Всероссийская декада подписки по льготным тарифам. Традиционно в этот период Почта России предоставит клиентам максимальную скидку в размере 40% и более на подписку и доставку периодических печатных изданий - это почти 1 500 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет.

Доставка федеральных СМИ, включенных в каталог Почты, будет снижена на 10%, а региональных - на 15%. Для изданий по каталогам других подписных агентств дополнительная скидка от Почты России составит 5% и 10% соответственно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФПС Псковской области, в течение 10 дней подписку на периодическую продукцию со скидкой для себя и близких можно оформить из любой точки мира, выбрав журнал или газету из более 4 200 изданий на сайте podpiska.pochta.ru, а также в отделении почтовой связи.

«Традиционно акции по льготной подписке, проводимые Почтой России, пользуются интересом у псковичей», - отмечает руководитель отдела подписки УФПС Псковской области Евгения Поддуева.

Получить максимальную скидку в размере 25% можно по каталогу Почты России, а также 20% - через альтернативные подписные агентства. В список входят свыше 2500 наименований, среди которых федеральные и региональные издания.

В рамках продолжающейся акции «Дерево добра» можно оказать благотворительную помощь, подписав на периодические и другие печатные издания социальным учреждениям области. Принять участие в программе можно на странице акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или в ближайшем отделении почтовой связи.