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Общество

Как поддержать умственные способности в пожилом возрасте - советы эксперта

08.10.2019 11:07|ПсковКомментариев: 0

Способность человека мыслить сохраняется благодаря головному мозгу. Если точнее, то благодоря образованию в нем нейронных связей, а с возрастом они могут нарушаться. Однако при помощи специальных упражнений можно натренировать свой мозг так, чтобы связи всегда оставались крепкими.

Упражнения могут быть как интеллектуальные, так и физические, специалист в области ухода за пожилыми людьми Алексей Сиднев рассказывает о них подробнее. Материал составлен на основе публикаций на портале «Пенсионер».

Тренировка памяти

Если регулярно тренировать память, то очень скоро способность к запоминанию заметно улучшится. Делать это можно,например, с помощью заучивания наизусть стихов, что не только полезно, но и приносит эстетическое удовольствие. Еще один способ - изложение услышанного или собственноручно написанного текста.

Эффективно также пересказывать ранее случившиеся события и новости. Важно излагать произошедшее спустя какое-то время, например, на следующий день. И, конечно же, отлично тренирует память изучение иностранных языков.

Однако необходимо тренировать и кратковременную память. Хороший способ - концентрация внимания. Здесь помогут игры, требующие запоминания слов, изображений или их последовательности.

Тренировка логического мышления

Ребусы, загадки и задачи - отличные помощники в развитии логического мышления. Игры в шахматы и карты, разгадывание кроссвордов, судоку - все это также способствует установлению в головном мозге нейронных связей.

Тренировка реакции и пространственного восприятия

Сохранять реакцию и пространственное восприятие помогают игры на скорость, где есть необходимость быстрого принятия решения, занятия танцами или йогой. Парадоксально, но компьютерные игры - это не только веселое времяпрепровождение для молодежи, но и полезное занятие для пожилых людей, которое также помогает тренировать реакцию и пространственное восприятие.

Конечно, представителям старшего поколения может быть сложно самостоятельно освоить новую технику, но вместе с внуками вполне можно провести некоторое время за игровой приставкой.

Тренировка речи

Скороговорки, произнесение длинных сложных слов, иностранных фраз (при изучении языков) способствуют тренировке речи пожилых людей. А чтение книг - не только удовольствие и отдых, но и хорошая возможность поддерживать словарный запас на должном уровне, и даже расширять его.

Следует добавить, что без физических нагрузок (регулярные прогулки, йога, гимнастика для пожилых людей и прочее) невозможно нормальное функционирование организма. А без здорового организма, в свою очередь, нельзя говорить о полноценной работе когнитивных функций. По этой же причине людям старшего возраста надо следить за:

  • своим рационом: то есть, питаться правильно и полноценно.

  • сном - спать не менее восьми часов в сутки.

  • приемом лекарственных препаратов - не допускать одновременного приема нескольких, иногда несовместимых лекарств.

Должное внимание стоит уделять и развитию мелкой моторики. Все это позволяет сохранять когнитивные функции на должном уровне.

Теги: #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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