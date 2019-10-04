Общество

Псковская область не вошла в число регионов с самой высокой смертностью от алкоголя

Псковская область не вошла в число российских регионов с самой высокой смертностью от алкоголя. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного РБК.

Лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. Фактически это означает, что каждый девятый человек, скончавшийся на Чукотке в 2018 году, официально умер из-за алкоголя. В Магаданской области от алкоголя умерли десять человек на 10 тыс. живущих, в Ивановской области показатель превысил девять человек на 10 тыс. живущих, а в Новгородской приблизился к этой цифре.

Между тем, Псковская область вошла в число регионов, где смертность от алкоголя составила 1-2 человека на 10 тысяч населения.

В целом в 2018 году злоупотребление спиртным стало причиной смерти 48 тысяч россиян (около 2,6%).

Чаще всего по причинам, связанным с употреблением алкоголя, умирают мужчины трудоспособного возраста. На алкогольную кардиомиопатию, отравления алкоголем, связанные с употреблением алкоголя гепатиты и цирроз печени приходятся 4 - 5% всех смертей мужчин старше 20 лет и около 1,5% смертей женщин того же возраста, свидетельствуют данные, предоставленные РБК Росстатом. На алкогольную кардиомиопатию (сердечная недостаточность, вызванная употреблением спиртного) приходится примерно треть всех смертей, связанных с алкоголем. Еще около трети приходится на разные отравления алкоголем.