Общество

Кому в Пскове предлагают самую высокую зарплату в октябре?

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 1 721 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Псковской области с 1 по 30 сентября, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за прошедший месяц.

Количество вакансий, размещенных в Псковской области в сентябре, за год увеличилось на 7% к аналогичному месяцу прошлого года. Выросло и число резюме: в первый осенний месяц было открыто или обновлено на 11% больше резюме, чем в 2018 году.

Самые востребованные специалисты. Работодатели в большей степени заинтересованы в привлечении соискателей из сфер «Продажи» (24% от общего количества вакансий), «Рабочий персонал» (23%), «Производство» (15%) и «Транспорт, логистика» (14%). «Строительство, недвижимость», «Медицина, фармацевтика» и «Административный персонал» (по 8%). В лидерах по спросу также представители профобластей «Начало карьеры, студенты» (7%), «Банки, инвестиции, лизинг» и «Автомобильный бизнес» (по 5%).

Что касается соискателей, в сентябре наибольшую активность в поисках работы проявляли работники из сфер «Продажи» (20%), «Начало карьеры, студенты» (17%), «Производство» и «Административный персонал» (по 7%), «Транспорт, логистика» (6%).

Уровень конкуренции в регионе плавно растет. Подобная перемена связана, прежде всего, с сезонностью рынка труда – соискатели охотнее ищут работу осенью и весной, нежели летом. В целом, на одну вакансию в Псковской области в сентябре приходилось три соискателя, то есть hh.индекс равнялся 3,1. В сентябре прошлого года показатель составлял 2,9.

Если говорить о тех профобластях, где соискателям сложнее всего найти работу из-за сравнительно высокого уровня конкуренции, то это, прежде всего, «Начало карьеры, студенты» (7,6) и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (7).

С другой стороны, с дефицитом специалистов из сфер «Консультирование», «Страхование», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал», «Рабочий персонал», «Автомобильный бизнес», «Добыча сырья», «Инсталляция, сервис», «Строительство, недвижимость», «Производство», «Транспорт, логистика», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Банки, инвестиции, лизинг», «Безопасность», «Закупки» сталкиваются компании из разных отраслей.

Средние предлагаемые заработные платы. Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Псковской области в сентябре 2019 года не изменился по сравнению с показателем прошлого года – 35 000 руб.

Самую высокую зарплату в начале октября предлагают директору птицефабрики – от 100 000 руб. до вычета налогов.