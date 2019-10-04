Общество

Псковские школьники, студенты и специалисты поборются за награды Национального чемпионата «Абилимпикс»

Делегация Псковской области отправится на 5-й Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который пройдет в Москве с 20 по 22 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Регион на всероссийском уровне будут представлять шесть участников и шесть сопровождающих. Псковские школьники будут соревноваться в трех номинациях: «Сухое строительство и штукатурные работы) (Дмитрий Бондарев из Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья), «Гончарное дело» (Евгений Богданов из Центра специального образования № 1) и «Флористика» (Анастасия Андреева из Центра специального образования № 1).

В дисциплине «Художественное вышивание» среди специалистов выступит подопечная производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца Людмила Калашникова. Студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Иван Митровскис и Александр Смирнов покажут свои навыки в ремонте обуви и столярном деле соответственно.

Все участники Национального чемпионата от Псковской области стали победителями регионального этапа соревнований, который прошел в Пскове в середине сентября.

«Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, которое направлено на развитие в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Международное движение охватывает 46 стран. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации и реализуется в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда». В Псковской области «Абилимпикс» проходит с 2016 года.