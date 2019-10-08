Общество

Россельхознадзор вернул из Псковской области в Республику Беларусь крупную партию яблок

В минувшие выходные должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в ФКП «Лобок» запрещен ввоз 20,5 тонн свежих яблок. Фрукты следовали автомобильным транспортом в Санкт-Петербург. Отправитель продукции - крупная белорусская компания, которая занимается оптовой закупкой и реализацией овощей и фруктов, в том числе поставками плодоовощной продукции в торговые сети Республики Беларусь и Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Согласно Указанию Россельхознадзора с 1 октября 2018 года через данный фитосанитарный пункт карантина растений разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Республика Беларусь.

В связи с этим ввоз 20,5 тонн яблок на территорию Российской Федерации запрещен.