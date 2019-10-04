Общество

В Ваулино и Острове возможны кратковременные отключения телерадиосигнала в связи с подготовкой к переходу на «цифру»

В Псковской области в период с 7 по 13 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В связи с подготовкой оборудования к переходу региона на цифровое телевещание кратковременные отключения могут быть в Ваулино (Псков) и Острове. В этот период на станциях будут идти профилактические или плановые строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, требующие отключения передающего оборудования.

Кратковременные перерывы трансляции будут проходить по графику, который согласован с вещателями. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что в Псковской области аналоговое телевещание будет отключено 14 октября. В области сформирован штаб по переходу на цифровое телевизионное вещание.

В регионе функционирует «горячая линия» (8-800-100-60-11) по вопросам перехода на «цифру», за время работы которой операторы обработали более 1 тысячи обращений.

Кроме того, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в области организована выплата компенсации за приобретение приставок малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На эти цели из регионального бюджета выделено 5 млн рублей.