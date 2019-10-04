Общество

Суд отказался признавать право собственности религиозной организации на часовню, возведенную на пожертвования в Псковском районе

Арбитражный суд Псковской области отказал в иске религиозной организации православного прихода храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского о признании права собственности на часовню Святого Николая в деревне Рыдалы, сообщает «Интерфакс».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, организация обратилась в суд с иском к администрации Псковского района о признании права собственности на построенную на добровольные пожертвования часовню «в силу приобретательной давности или как на самовольную постройку».

«Отсутствие в деле доказательств того, что земельный участок, на котором возведено здание часовни, принадлежит организации на праве собственности или предоставлено ей на ином праве, исключило возможность признания права собственности на возведенный на этом земельном участке объект как самовольную постройку», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что организация также не представила документы, подтверждающие существование часовни в 1992 году, ведение строительных работ, пользование зданием и его содержание на протяжении 15 лет. «Таким образом, истцом не подтвержден и факт приобретательной давности», - добавили в пресс-службе.

Суд также отметил, что администрация Псковского района не наделена полномочиями по распоряжению спорным земельным участком. «Данное обстоятельство служит самостоятельным основанием для отказа в иске», - отмечается в релизе.

Кроме того, вывод суда об отказе в удовлетворении заявленных требований подтвержден Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом, который находится в Вологде.