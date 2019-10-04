Общество

Пиратская вечеринка прошла в клубе «Супер фитнес»

Около 20 человек стали участниками пиратской вечеринки в клубе «Супер фитнес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, перевоплощение в пиратов оказалось успешным, клад был найден.

Все гости клуба в этот вечер прошли посвящение в пираты и приняли участие в «убойных испытаниях» - групповых тренировках по сайклу и другим направлениям. Самые отчаянные пираты получили призы - спортивное питание и напитки.

«Главным призом (пиратским кладом) этого вечера стали здоровье, стройность и красота наших клиентов. Фитнес должен быть веселым!» - подчеркнули в клубе.

Подробнее читайте также на сайте Псковской Ленты Новостей, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».