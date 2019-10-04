Общество

Торжественные мероприятия, посвященные Дню образования СОБР, прошли в псковской Росгвардии

В Пскове состоялось торжественное собрание, посвященное Дню образования специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии. В мероприятии приняли участие сотрудники спецподразделения, ветераны, руководство регионального управления Росгвардии.

Поздравляя офицеров с праздником, начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов отметил: «Каждый из вас обладает особыми профессиональными качествами - силой и выносливостью, отвагой и смелостью, умением работать в команде в любой, даже в самой сложной обстановке. Вас отличает способность в трудную минуту помочь, поддержать товарища, протянуть ему руку помощи».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе тожественного собрания, наиболее отличившиеся сотрудники спецподразделения поощрены почетными грамотами и благодарностями.

В Псковской области специальный отряд быстрого реагирования был создан в 1993 году. За мужество и отвагу, умелые и решительные действия, проявленные в служебно-боевой деятельности, многие сотрудники СОБР отмечены государственными и ведомственными наградами.