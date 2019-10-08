Общество

Команда псковского УФСБ стала первой на спартакиаде регионального отделения общества «Динамо»

В рамках ежегодной спартакиады на первенство Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись финальные соревнования по практической стрельбе среди команд управлений и ведомств органов безопасности и правопорядка Псковской области.

Первое место в финальных соревнованиях заняла команда УФСБ России по Псковской области, второе - Академия ФСИН России по Псковской области, третье -КФК-3.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ФСБ, остальные места распределись следующим образом: четвертое место завоевала команда УФСИН России по Псковской области, пятое - УМВД России по Псковской области, шестое - УФССП России по Псковской области и седьмое - КФК-1.