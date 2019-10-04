Общество

Власти Пскова потребовали демонтировать строительный лагерь на берегу Псковы

Строительные работы, которые начались на улице Верхне-Береговой, не являются индивидуальной жилищной застройкой. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей и. п. главы администрации города Пскова Александр Коновалов, комментируя возведенное на днях деревянное ограждение на берегу реки Псковы, под стенами Богоявленской церкви.

«Это подрядная организация по реконструкции улицы Леона Поземского и прилегающих территорий приняла одностороннее, не согласованное решение разбить на этом участке свой строительный лагерь. При этом она нарушила 200-метровую водоохранную зону и правила организации строительных работ в зоне охраняемого природного ландшафта», - сообщил он.

Заказчик проекта, администрация города Пскова, по словам Александра Коновалова, уже направила в адрес подрядчика требование в срочном порядке прекратить дальнейшее возведение лагеря, демонтировать установленные конструкции и производить работы в строгом соответствии с проектом организации строительства.