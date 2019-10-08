Общество

В Псковской области озимые культуры посеяны на площади почти 19 тысяч га

В Псковской области сельскохозяйственные товаропроизводители завершают сев озимых культур. В настоящее время озимых зерновых и зернобобовых культур посеяно на площади более 18,8 тысяч га, озимого рапса — на площади порядка 4,7 тысяч га, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Основной культурой озимого сева является пшеница мягкая озимая, занимающая 92% посевной площади.

Сев проведен проверенными на сортовые и посевные качества семенами. В этом году кондиционных семян зерновых культур в области — 126% к плану. С целью сортосмены и сортообновления приобретено более 400 тонн оригинальных и элитных семян. Это составляет порядка 20% площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов.

Напомним, что в Псковской области аграриям предоставляются субсидии на приобретение семян высоких репродукций. Господдержка составляет 1,2 тыс рублей на гектар посевной площади, которая занята элитными семенами.