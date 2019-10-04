Общество

Волонтеры прибрались у Гремячей башни

Сегодня, 8 октября, в Пскове у Гремячей башни состоялась волонтерская акция по уборке объектов туристского показа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие собрало 13 волонтеров - студентов Псковского политехнического колледжа.

«Это первый этап акции. Данная акция связана с тем, что туристский сезон в Псковской области еще не закончен, в регион приезжают дети по федеральной программе, и хотелось бы показать город со всех положительных сторон», - рассказала представитель комитета по туризму Псковской области Анна Дунаева.

Она также призвала к помощи жителей города и выразила надежду, что данная акция будет иметь успех, и совместными усилиями удастся привести город в порядок.

По словам Анны Дунаевой, в городе есть объекты, которые не охвачены режимной уборкой, и задача волонтеров - придать таким объектам привлекательный вид.

Отметим, что инициатором акции выступает комитет по туризму Псковской области при поддержке администрации города Пскова.