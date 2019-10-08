Общество

В России предлагают запретить полиэтиленовые пакеты

В ЛДПР предлагают ввести в России запрет на полиэтиленовые пакеты с 2025 года, сказал первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов на пленарном заседании, сообщает «Парламентская газета».

По словам Власова, следующие акции протеста в стране будут посвящены экологии, так как экологическая ситуация в городах не улучшается. Он отметил, что Москва производит 1/5 твердых коммунальных отходов в России.

«Все говорят о раздельном сборе мусора, но овощи и фрукты продают в двух полиэтиленовых пакетах и пластиковых коробках», — сказал Василий Власов.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе перерабатывается 50-60% мусора, а в России - 7%. В центре Москвы нет ни одного пункта приёма стеклотары или пластика, отметил депутат, а в Европе такие пункты сбора есть на каждом шагу.

Власов предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года, чтобы дать бизнесу перестроиться. Во многих странах это уже сделано, сказал он. Соответствующее письмо депутат отправил вице-премьеру Алексею Гордееву, но ему пришёл ответ, что надо субсидировать производство бумажных пакетов, перед тем как отказываться от пластика.

Депутат сообщил, что вопросы экологии и раздельного сбора мусора обсудят на слушаниях, которые собирается провести фракция ЛДПР.