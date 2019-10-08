Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

С января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными для посещения. В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов отметили, что это необходимо в связи с участившимися обращениями граждан на стоимость услуг. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С 1 января 2020 года (будет бесплатный вход в туалеты). Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20% от всех обращений носили негативный характер. Кроме того, на 87 вокзалах эта услуга была убыточна. В пресс-службе также сообщили, что в настоящее время на 80 вокзалах туалеты бесплатные.

Соответствующее решение также было принято для формирования положительного имиджа дирекции, а также для повышения уровня удовлетворённости посетителей.

Ранее стало известно, что стоимость билетов на поезда по ВСМ ожидается на уровне «Сапсана» и ниже. На заседании комиссии в Совфеде начальник Центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения (ЦВСМ) — структурного подразделения РЖД - Дмитрий Катцын сообщил, что запуск проекта ВСМ также вдвое увеличит мобильность в зоне охвата магистрали. Без ВСМ пассажиропоток составляет 15-16 миллионов человек к 2030 году, а с ВСМ — 30 миллионов.