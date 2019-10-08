Общество

В России могут ужесточить ответственность за посредничество в незаконной миграции

За посредничество в незаконной миграции могут установить уголовную ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщает «ПГ».

Документ, разработанный Мосгордумой, предусматривает изменение части второй статьи 322.1 Уголовного кодекса. Эту статью предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком - совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения.

Также предлагается установить ответственность за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда и пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России, и транзитного проезда через территорию страны.

Авторы документа предлагают наказывать посредников штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, принудительными работами на срок до трёх лет, или лишением свободы на тот же срок.