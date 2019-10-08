Общество

В псковском Университете третьего возраста начался новый учебный год

В Университете третьего возраста начался новый учебный год. О старте образовательного процесса в 12-й раз в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» было объявлено 7 октября. Актовый зал регионального Отделения Пенсионного фонда собрал более 150 слушателей из города Пскова и Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Открывая занятие, председатель правления регионального отделения Союза пенсионеров России Елена Косенкова пожелала слушателям, чтобы все приобретенные знания и умения пригодились им в жизни, и отметила, что учиться никогда не поздно, но для того, чтобы все постигать, необходимо много сил и хорошее здоровье. Поэтому, по ее словам, на продление активного долголетия и нацелены все социальные проекты, которые сегодня реализуются в Псковской области, в том числе в рамках проекта «Старшее поколение».

Затем к пенсионерам обратилась депутат областного Собрания, региональный координатор партпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова. Она выразила благодарность членам правления регионального отделения Союза пенсионеров, руководителям факультетов, волонтерам и слушателям университета за их уверенную гражданскую позицию и работу по пропаганде активного образа жизни среди пожилых псковичей.

«Университет третьего возраста объединяет самых активных пожилых людей в нашей области. Сегодня он по праву может гордиться результатами своей работы, своими студентами, налаженными связями, новыми проектами», - сказала Мельникова и пожелала университету дальнейшего развития, а его слушателям крепкого здоровья, благополучия и активного долголетия.

Всего по области в наступившем учебном году обучение в университете пройдут около 1500 пенсионеров.

Сегодня в университете работает 12 факультетов, среди которых: «Правоведение», «Искусствоведение», «Исторический», «История религии», «Домашняя академия», «Информационные технологии», «Музей для университета», «Здоровье и долголетие», «Домашняя академия - Сад, огород и ландшафтный дизайн», «Иностранные языки».

Одно из самых популярных у пожилых людей направлений – повышение компьютерной грамотности – они учатся пользоваться порталом госуслуг, отправлять электронные письма и оплачивать квитанции онлайн. Все желающие продолжат осваивать Интернет и получать необходимые навыки работы в Сети. Также не прекратятся занятия по изучению иностранных языков. Кроме того, большое внимание, как и прежде, будет уделено спорту и здоровому образу жизни в пожилом возрасте.

«Мы вводим новый факультет - факультет фитнеса, это для пенсионеров очень важно. И мы надеемся, что этот новый факультет привлечет много слушателей», - рассказала председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение», руководитель Университета серебряного возраста Светлана Мельничук.

Добавим, что Университет третьего возраста был создан в 2007 году. Его просветительские программы нацелены на преодоление негативных последствий старения, формирования активной позиции и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь региона.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и т. д.) на 2018–2022 годы.