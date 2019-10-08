Общество

10 октября псковские приставы проведут «горячую линию»

10 октября с 14:00 до 17:00 Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проведет «горячую линию» для граждан и представителей организаций по всем интересующим их вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждый обратившийся 10 октября по телефону 69-90-41, сможет получить консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментных платежей, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности к должнику и его имуществу, а также по другим актуальным вопросам службы судебных приставов.

Принимать граждан по средствам телефонной связи будет заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева.