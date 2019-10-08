Общество

Мини-отель появится на железнодорожном вокзале Пскова к 1 ноября

Мини-отель появится на железнодорожном вокзале Пскова к 1 ноября. Как сообщает «Строительная газета», такая информация была озвучена на научно-практической конференции «Вокзалы России - прошлое, настоящее, будущее», проходившей в Москве в конце сентября.

К 2030 году госкомпания «Российские железные дороги» проведет комплексную реконструкцию и модернизацию более чем 100 железнодорожных вокзалов и пассажирских платформ. В частности, в ходе реконструкции собираются уделять внимание и вопросам сервиса.

Программа, подготовленная Дирекцией железнодорожных вокзалов, предусматривает создание на каждом вокзале мини-отеля. Первый такой объект появится на вокзале в Пскове уже к 1 ноября.

На сегодняшний день на балансе ДЖВ - филиала РЖД - находится 348 вокзалов, в том числе 90 объектов культурного наследия регионального и федерального значений, 1032 пассажирские платформы, более 100 мостов и 90 тоннелей. Многие из них сегодня нуждаются в реставрации и модернизации. Так, половина всех пассажирских платформ имеет срок эксплуатации свыше 50 лет, там нет навесов и не обеспечивается принцип «сухих ног». На вокзалах устарели инженерные системы, навигация, они не в полной мере отвечают требованиям по энергоэффективности, экологичности, безопасности и качеству обслуживания пассажиров, в особенности маломобильных групп.

По базовому сценарию, к 2030 году пройдет комплексная реконструкция 64 вокзалов и 66 пассажирских платформ, по оптимистичному сценарию - объемы будут вдвое больше.