Общество

Завтра в Псковской области прекращает вещание аналоговое телевидение

Псковская область готова к отключению аналогового телевидения, никаких проблем быть не должно. Такое мнение директор Псковского ОРТПЦ Александр Лаптиев высказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«14 октября мы передатчики не совсем выключаем, а вместо обычного сигнала в течение недели будет транслироваться специально созданный видеоролик, в котором будут предупреждать, что аналоговое телевидение выключено, советы, куда можно обратиться, телефоны, рекомендации по настройке на цифровое вещание», - рассказал Александр Лаптиев.

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«Мы считаем, что цифровое телевидение в Псковской области готово, транслируется уже давно. Естественно, у людей возникают вопросы до сих пор, таков русский менталитет - тянут до последнего, а потом обнаружится, что они смотрят аналоговое телевидение и с 14 числа могут остаться вообще без телевидения», - поделился Александр Лаптиев. Он рассказал, что на данный момент также оказывается усиленная помощь, разбираются с теми проблемами, которые возникают у жителей Псковской области при переходе.

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«Также мы активно выезжаем в те пункты, где нет приема. К сожалению, в Псковской области, есть такие белые пятна, где невозможен прием цифрового сигнала. Если оказывается, что какие-то населенные пункты действительно вне зоны приема, областная администрация решает вопрос о компенсации установки спутникового оборудования, чтобы принимались эти 20 каналов непосредственно со спутника», - рассказал он.