Общество

Госдума поддержала изменения в закон «Об обращении лекарственных средств»

В Госдуме в первом чтении сегодня были поддержаны изменения в закон «Об обращении лекарственных средств». Об этом в Инстаграм сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который внес поправки ко 2 чтению этого законопроекта.

Он отметил, что поправки разрешают ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для конкретных пациентов.

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«Конечно, мы не можем допустить и применения этих препаратов не в медицинских целях. Поэтому устанавливается квота и конкретное учреждение, которое будет осуществлять ввоз. Минздрав утвердит перечень таких препаратов», - написал А.Турчак.

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Также предлагается упростить порядок назначения этих препаратов в тех случаях, когда другие препараты неэффективны, дав такие полномочия врачебным комиссиям.

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Ввозить можно будет незарегистрированные препараты, более эффективные не только по фармакологическим свойствам, но и по форме выпуска. «Если препарат доступен, например, только в инъекционной форме, это тоже может стать серьезной проблемой. Это подтвердит любая мать, которой приходилось делать инъекцию ребенку при судороге. Ведь есть аналоги, которые можно применить в удобной форме - сиропы, растворы, свечи, не вызывающие у детей отторжения», - подчеркнул сенатор.

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Предлагаемые меры не являются временными. «Мы будем обеспечивать граждан необходимыми незарегистрированными лекарствами по такой модели до тех пор, пока они не будут зарегистрированы в нашей стране или пока не будет налажено их отечественное производство», - заверил Андрей Турчак.

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Приобретать лекарства будут не сами пациенты, а профильное государственное предприятие - Московский эндокринный завод.

Андрей Турчак отмечает, что зачастую людям требуются лекарства, которые в нашей стране доступны только в не удобной форме применения либо вообще отсутствуют как, например, фризиум. Иностранные препараты, которые могут помочь, оказываются недоступны, потому что не прошли регистрацию в России.

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Кроме того, ужесточая регулирование оборота препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, мы невольно сделали их труднодоступными и для людей, которым они нужны, чтобы сохранить жизнь, вылечиться или облегчить боль. А если эти лекарства еще и не зарегистрированы в России, то они оказываются практически недоступны. Чтобы решить эту проблему, мы должны принять системные меры.