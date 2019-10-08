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Общество

Роструд напомнил о трех выходных в начале ноября

08.10.2019 14:55|ПсковКомментариев: 0

В начале ноября россиян в связи с празднованием Дня народного единства ожидают трехдневные выходные. Об этом напомнил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Иван Шкловец. 

В 2019 году в начале ноября будет три выходных дня подряд - со 2 по 4 ноября включительно. «В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября», - цитирует Шкловца «Интерфакс». 

День народного единства отмечается 4 ноября, это относительно новый государственный праздник, введенный в 2005 году. Примерно в этот день в 1612 году войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польской интервенции, что знаменовало окончание Смутного времени в России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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