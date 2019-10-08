Общество

Представитель государственной инспекции безопасности дорожного движения встретился с сотрудниками ИК-2

В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области прошло занятие для личного состава учреждения с привлечением представителя ГИБДД УМВД России по Псковской области. Мероприятие прошло в рамках профилактической работы по безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

Встречу провела инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Псковской области по Островскому району Жанна Петкевич. Она довела до сотрудников ИК-2 общие положения соблюдения правил дорожного движения, виды правонарушений, юридической ответственности за их совершение, а также информацию о состоянии аварийности на дорогах Псковской области за текущий год.

Особое внимание во время встречи было уделено особенностям эксплуатации автотранспорта в наступающем зимнем периоде.

В завершение мероприятия представитель ГИБДД еще раз напомнила присутствующим о необходимости использования ремней безопасности как на личных автотранспортных средствах, так и на служебных, в том числе спецавтомобилях.