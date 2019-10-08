Общество

Роспотребнадзор рассказал о правилах интернет-покупок

Недобросовестные предприниматели, продающие товары в интернете, часто нарушают сроки доставки, либо вообще не доставляют товары, а также реализуют некачественные товары и вводят покупателей в заблуждение относительно их потребительских свойств, констатировали в Роспотребнадзоре, сообщает «RG».

При дистанционных покупках товаров нужно обращать внимание на сайт продавца, где обязательно должна быть представлена информация об адресе и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, советуют в Роспотребнадзоре.

При выборе товара онлайн покупатель должен видеть всю информацию о нем - основные потребительские свойства, место изготовления, цену, условия покупки и доставки, срок службы и срок годности, гарантийный срок, порядок оплаты.

После того, как покупатель сделал онлайн-заказ, он может отказаться от него в любое время до его передачи, а после передачи - в течение семи дней, напоминают в Роспотребнадзоре. Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, связанные с передачей товара, возникают с момента получения продавцом сообщения от покупателя о намерении заказать ту или иную продукцию.

Договор считается заключенным после того как продавец выдал кассовый или товарный чек, либо иной документ, подтверждающий оплату товара. Если покупатель оплачивает заказ в безналичной форме или берет товар в кредит (за исключением оплаты с использованием банковских платежных карт) продавец обязан подтвердить передачу товара составлением накладной или акта сдачи-приемки товара.

Если товар доставлен в установленные договором сроки, но покупатель не смог принять его по каким-либо причинам, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.

Если по какой-либо причине покупатель решил вернуть покупку надлежащего качества, то продавец возвращает полную сумму за товар, кроме расходов заказчика на доставку. Если информация о товаре, выложенная на сайте, не соответствует доставленной продукции или нарушены условия доставки товара, покупатель вправе отказаться от покупки, при этом продавец обязан вернуть ему деньги.

Если покупателю доставили товар ненадлежащего качества, он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление покупателем или третьим лицом, соразмерного уменьшения покупной цены, замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены, перечисляют в Роспотребнадзоре. При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров такие требования покупателя могут быть удовлетворены в случае обнаружения существенных недостатков.

Если товар оплачен переводом средств на счет третьего лица, указанного продавцом, то это все равно не освобождает продавца от обязанности вернуть уплаченную покупателем сумму при возврате товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества.