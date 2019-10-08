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Человек, искренне преданный службе - Михаил Ведерников высоко оценил профессиональные качества руководителя регионального УФНС Анны Кутузовой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем Межрайонной инспекции ФНС России по Северо-Западному федеральному округу Владимиром Васильевым, на которой главе региона была официально представлена руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова.

С февраля текущего года она исполняла обязанности руководителя территориального ведомства, а в начале октября официально назначена на этот пост приказом министра финансов РФ Антоном Силуановым.

В разговоре с главой региона Владимир Васильев высоко оценил профессиональные качества Анны Кутузовой, назвав ее «человеком искренне преданным службе», а также положительно отозвался и о работе самого территориального ведомства. «По показателям, которые устанавливает Федеральная налоговая служба России для оценки деятельности, Управление занимает уровень выше среднего. Сейчас ведомство имеет хорошую динамику развития. Уверен, что те задачи и стратегические цели, которые на этот год поставлены, будут достигнуты», - отметил Владимир Васильев.

Михаил Ведерников отметил, что у руководства и органов исполнительной власти региона с территориальным Управлением и Федеральной налоговой службой России сложились конструктивные взаимоотношения, и поблагодарил представителей ведомства за то, что регион «слышат» и помогают в решении проблем.

Глава региона также обратил внимание, что в этом году неоднократно встречался с Анной Кутузовой, чтобы обсудить вопросы реализации государственной налоговой политики на территории региона. «Очень приятно, что у регионального Управления всегда есть новации и идеи, которые мы со своей стороны готовы поддерживать», - заключил губернатор.

В свою очередь Анна Кутузова поблагодарила руководство за оказанное доверие и заверила, что готова выполнять свои обязанности в соответствии с задачами и функциями, возложенными Федеральной налоговой службой, а также вносить свой вклад в развитие Псковской области.

Добавим, Анна Кутузова проработала в налоговых органах почти 25 лет, начиная с должности государственного налогового инспектора до начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу имеет благодарность руководителя ФНС России, почетную грамоту Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области, почетную грамоту администрации Псковской области, знак отличия «Отличник ФНС России», почетную грамоту УФНС России по Псковской области, знак отличия «Почетный работник ФНС России».