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Общество

Губернатор Псковской области поздравил Юрия Лымаря с повышением по службе

08.10.2019 15:37|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился теперь уже с бывшим начальником УФСИН России по Псковской области Юрием Лымарем. Губернатор поздравил Юрия Лымаря с повышением по службе, поблагодарил за работу и вручил почетную грамоту, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В конце сентября указом президента Российской Федерации от 30.09.2019 № 474 Юрий Лымарь был назначен начальником ГУФСИН России по Пермскому краю. В этой связи губернатор региона поздравил Юрия Лымаря с этим событием, пожелал удачи и новых достижений и вручил почетную грамоту губернатора области.

В свою очередь Юрий Лымарь поблагодарил главу региона за оказанное внимание и отметил, что намерен и впредь отдавать себя служению на благо уголовно-исполнительной системы России.

Напомним, после окончания в 1987 году Рязанской высшей школы МВД СССР Юрий Лымарь поступил на службу в Управление исполнения наказаний по Пермской области. УФСИН по Псковской области он возглавлял 10 лет - с 2009 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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