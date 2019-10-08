Общество

Проблему посещения детских садов детьми с сахарным диабетом обсудили в региональном парламенте

В областном Собрании депутатов по инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, куратора проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Владимира Яникова и заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидии Драгуновой состоялось совещание по вопросу безопасного посещения детских садов детьми с сахарным диабетом. К обсуждению проблемы, поднятой руководителем региональной общественной организации «Общество поддержки детей и взрослых с эндокринными заболеваниями «ЭндоЖизнь» Еленой Перминовой, парламентарии пригласили представителей комитета по образованию Псковской области, комитета по здравоохранению Псковской области, управления образования администрации Пскова, а также руководителя дошкольного образовательного учреждения, которое посещают дети с сахарным диабетом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Предваряя обсуждение, Владимир Яников рассказал коллегам о первом знакомстве с Еленой Перминовой – общественница и мама больного сахарным диабетом пятилетнего ребёнка пришла на встречу с депутатом в региональную общественную приемную «Единой России». Псковичка рассказала, что её ребенок с трёх лет посещает детский сад, но пребывает там не более 2,5 часов в день, так как в дошкольном учреждении не созданы условия для постоянного медицинского сопровождения, включающего регулярные замеры уровня сахара и проведение инъекций.

«Цель нашего совещания - исправить ситуацию. Какими путями это можно сделать, пока не берусь сказать. Давайте вместе попытаемся разобраться в проблеме и предложить решение», - пригласил всех к началу дискуссии парламентарий.

Елена Перминова озвучила своё видение ситуации. По её мнению, работающая в детском саду медицинская сестра должна оказывать инсулинозависимым детям медицинскую помощь в соответствии с рекомендациями врача-эндокринолога, но из-за системных проблем в организации работы дошкольных образовательных учреждений этого не делается.

«Делать замеры крови детям с сахарным диабетом необходимо 5-6 раз в течение дня: перед каждым приёмом пищи и через два часа после. Без этого невозможно корректировать состояние ребёнка. Получается, что родитель должен находиться в детском саду постоянно. Тогда для чего этот детский сад?» - высказалась Елена Перминова.

Консультант комитета по здравоохранению Любовь Варфоломеева сначала привела статистические данные: в Псковской области проживает 181 ребёнок с диагнозом сахарный диабет, 16 человек из них находятся в дошкольном возрасте и только двое детей по желанию родителей посещают детский сад. Затем специалист пояснила, почему в дошкольном учреждении детям не могут делать инъекции инсулина.

«Мы ограничены приказами Минздрава. Медицинский работник в детском саду не имеет права оказывать плановую специализированную помощь. Это прямое нарушение, за которое медик понесёт ответственность. Если мы хотим кардинально решить проблему, необходимо вносить поправки в федеральное законодательство», - сказала Любовь Варфоломеева.

Владимир Яников выразил готовность подключиться к этой работе: «Если специалисты комитета подготовят чёткие предложения, региональный парламент сможет обратиться на федеральный уровень с просьбой внести необходимые коррективы в законодательство». Лидия Драгунова поддержала коллегу, напомнив про возможность рассмотрения этого вопроса всеми субъектами Северо-Запада в рамках работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Прозвучавшее решение не в полной мере удовлетворило руководителя общественной организации «ЭндоЖизнь». Елена Перминова сослалась на опыт ряда других регионов, где, по её словам, для детей-инвалидов открыты специализированные группы в детских садах, и предложила создать их и в Пскове.

«Мы изучали опыт Москвы, - ответила консультант Комитета по здравоохранению. – Чтобы открыть такую группу, дошкольное учреждение должно иметь аккредитацию на оказание специализированной помощи, подразумевающую наличие в штате врача-эндокринолога. У нас такой специалист единственный на всю область».

Заместитель председателя комитета по образованию Сергей Николаев обратил внимание, что на сегодняшний день только два ребенка с сахарным диабетом посещают детский сад, и создавать специализированную группу для такого количества детей нецелесообразно. «Другие родители не изъявляли желание водить детей в дошкольное образовательное учреждения, считая, что им лучше дома. Если будет много обращений, можно прорабатывать этот вопрос, но пока этого нет», - сказал представитель органа исполнительной власти.

Владимир Яников попросил прокомментировать ситуацию заведующую МБДОУ «Детский сад №16» Маргариту Сорокину. Руководитель дошкольного учреждения подчеркнула, что конфликта с родителями нет, и детский сад со своей стороны делает всё, что возможно сделать в существующем правовом поле: «Мы осуществляем контроль меню, и по необходимости производим замену блюд, наши воспитатели прошли обучение на базе областной больницы, с первой минуты нахождения ребенка с сахарным диабетом в группе, внимание на него: как он себя чувствует, куда он пошёл, что он делает». Маргарита Сорокина отметила, что по её мнению, решение проблемы лежит в плоскости законодательства.

«Изменение нормативной базы - не самый быстрый, но самый правильный путь», - резюмировал обсуждение Владимир Яников.

Елена Перминова согласилась с мнением участников совещания.

Чтобы не затягивать решение вопроса, комитетом по здравоохранению в ближайшие дни будет направлено письмо в Минздрав России с просьбой разъяснить критерии медицинского сопровождения детей с сахарным диабетом в детских садах. На основе ответа министерства будут подготовлены предложения по изменению федерального законодательства.